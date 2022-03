A Messina una mostra dire no alle guerre: chi sono i 13 artisti della pace

Sono tredici gli artisti in mostra, da lunedì 28 marzo a Palazzo Zanca di Messina, per dire “no” alle guerre e dare voce, attraverso le loro opere, alla pace nel mondo e alla fratellanza. L‘esposizione è ideata e promossa da Alex Caminiti, già esperto d’arte del Comune di Messina, insieme a lui GAS – collettivo d’arte indipendente. La curatela, invece, è affidata all’Associazione Impronte di Marisa Arena.

«Ogni artista – si legge nella nota – con il proprio linguaggio e la propria tecnica dirà no alla guerra e a ogni forma di violenza e sì alla pace anche con l’esposizione di dipinti che riguardano l’amore e soprattutto la famiglia. I tredici “Pittori della Pace” intendono sottolineare poi la resilienza di quei popoli che pur essendo esiliati, violentati, torturati e uccisi durante i conflitti hanno continuato in qualche modo a rappresentare una speranza per l’intera società, combattendo fino alla fine». La mostra sarà visitabile fino al 21 giugno.

A Messina una mostra per la pace

Di manifestazioni per sostenere la pace, a Messina ne sono state organizzate diverse e adesso a Palazzo Zanca, arriva anche una mostra con “No more, 13 artisti della pace”. Ma di chi tratta? Ecco cosa sappiamo di alcuni protagonisti:

Giovanni Allio : classe 1965, studia scenografia a Firenze e sperimenta tecniche diverse, dalla modellazione orafa alla scultura. Tra gli ultimi lavori “Smaterializzando”, per la rassegna “L’Opera al Centro”, al Teatro Vittorio Emanuele, curata da Giuseppe La Motta

passi esprimendosi nei confini di numerosi “autoritratti”, liberamente determinati dal non voler vedere ciò che fotografa. Poi arriva la pittura. Nel 2012 è in mostra con una bipersonale insieme ad Antonello Arena “I non luoghi” alla galleriaCartiere Vannucci, Milano.

In esposizione anche Aurora Previti, Gimaka, Sadif, Sabrina di Felice, Svitlana Grebeniuk e Ma Lin.

