C’era una volta Messina: la storia della città raccontata da Franz Riccobono

Una puntata pilota per raccontare in occasione dell’anniversario del Terremoto del 1908, poi l’avvio della rubrica “C’era una volta Messina” con i monumenti e le statue “mobili”, le chiese che non ci sono più, il passato di piazza Cairoli e tantissimo altro: per iniziare bene questo 2023 abbiamo pensato di raccogliere tutti i pezzi sulla storia di Messina realizzati in collaborazione con lo storico Franz Riccobono.

Scomparso a marzo del 2022, Franz Riccobono era uno storico, antiquario, collezionista e appassionato di tradizioni e antichi cimeli. È stato presidente dell’Associazione Amici del Museo, Vice Presidente Unesco Sicilia, membro attivo del Comitato Vara. Nella sua bottega in via Ghibellina ci ha raccontato, tra il 2018 e il 2021, curiosità e pezzi importanti della storia di Messina, che abbiamo deciso di raccogliere in unico articolo, una sorta di indice da consultare per scoprire qualcosa in più sulla città dello Stretto.

C’era una volta Messina: tutti gli articoli

Di seguito, tutti (o quasi) gli articoli realizzati con la collaborazione di Franz Riccobono e dedicati alla storia e alle tradizioni di Messina.

