C’era una volta Messina: gli anni in cui la Vara è rimasta ferma

Guerre, disastri naturali, epidemie e mutamenti politici, nel corso della sua storia la Vara di Messina è rimasta ferma il 15 agosto solo poche volte e sempre a causa di eventi tragici. Non succedeva dal secondo conflitto mondiale e accadrà quest’anno, per la prima volta dopo settant’anni, a causa del coronavirus. Quando e perché è successo, in passato, ce lo racconta il professor Franz Riccobono in una nuova puntata speciale della rubrica di Normanno dedicata alla storia della città “C’era una volta Messina”.

Il professor Franz Riccobono, che ci accompagnerà ancora in questo viaggio indietro nei secoli tra le “rovine” della città dello Stretto, è presidente dell’Associazione Amici del Museo di Messina, nonché membro attivo del Comitato Vara che da anni ormai si occupa insieme al Comune di organizzare le celebrazioni dell’Assunta. Oggi, a poche ore dal momento in cui la machina votiva avrebbe dovuto attraversare le vie della città, trascinata dai tiratori e acclamata dalla folla, ricordiamo alcune delle volte in cui è rimasta ferma.

