Una Lady Chef in pizzeria: Carlotta Andreacchio conquista tutti da Pizzburgh

Metti insieme due pizzaioli e una Lady Chef nella stessa cucina. Il risultato finale non può che essere una cena sorprendente. E così è stato ieri sera da Pizzburgh, il locale nel cuore di Messina, a due passi da Piazza Cairoli, che ha accolto per una sera Carlotta Andreacchio, dando vita ad un nuovo appuntamento di “Pizza’s Chef – Incontri di Gusto”.

Mirko Iannello ha sottolineato: «dopo il successo dei primi due appuntamenti, avevamo bisogno di un nome importante e la scelta non poteva che ricadere su Carlotta Andreacchio, una chef competente che colleziona successi dopo successi». La Lady Chef, infatti, con la sua Trattoria del Marinaio, è diventata punto di riferimento per gli amanti dell’ottima cucina con una proposta che affonda le radici nella tradizione ma rivisitata in chiave moderna.

E questo dolce oscillare tra tradizione e innovazione ha accompagnato tutta la cena degustazione che ha visto Carlotta Andreacchio lavorare al fianco dei pizzaioli Roberto Interisano e Matteo Aveni, andando a creare ad un trio di professionisti, provenienti da due mondi diversi, che condividono la stessa passione per il buon cibo.

Il format “Incontri di Gusto”, infatti, ha l’obiettivo di far crescere la rete di professionisti del gusto messinesi. Un obiettivo che sta diventando realtà, grazie alla collaborazione tra eccellenze locali che, ogni volta, sanno regalare momenti di rara bellezza gastronomica.

Il menù degustazione

Entrée

Arancinetto di tonno: preparato da Carlotta Andreacchio, è un omaggio alla freschezza e alla tradizione siciliana.

Antipasto

Montanarina al pomodoro San Marzano, Grana Padano e basilico: ha convinto con il suo equilibrio perfetto di sapori.

Pizze a degustazione

Dop: la regina delle pizze che è sempre garanzia di grande gusto.

Norma 2.0: una rivisitazione interessante della classica norma in chiave contemporanea.

Padellino trionfo di stocco: una delle proposte più audaci del menù pensata da Carlotta Andreacchio.

Padellino parthenope: con la sua genovese napoletana e fonduta di provola affumicata ha letteralmente conquistato tutti.

Dessert

Pizza Misù: un tributo al classico tiramisù, ma rivisitato in versione pizza che ha rappresentato la dolce conclusione della serata.

Ad accompagnare le varie portate, il Franciacorta DOCG offerto dall’azienda Cornaleto che ha dato il via alla serata, e le birre del birrificio Bruno Ribadi.

Dopo gli incontri precedenti con Francesco Arena e Nino Santoro, Pizzburgh ha regalato ai commensali presenti un’altra serata dove la cucina si è fatta emozione, passione e, soprattutto, incontro. Esempio di una Messina che diventa terra di collaborazione e creatività.

