Sky Sport Calciomercato approda a Messina: il grande calcio al Marina del Nettuno

Sky Sport approda a Messina con cinque giorni di Sky Calciomercato in onda dal porticciolo del Marina del Nettuno da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023. E oggi, la troupe farà tappa in due luoghi iconici della città dello Stretto.

Quest’anno Messina fa il pieno di visibilità sulle tv e sulle radio nazionali e non solo. Come già annunciato lo scorso 26 aprile in occasione della presentazione del cartellone estivo di “Messina città della Musica e degli Eventi”, da oggi, lunedì 10, a venerdì 14 luglio Sky Sport andrà in onda da Messina, con la trasmissione delle 23.00 di “Calciomercato – L’originale” girata nella splendida cornice del Marina del Nettuno, porticciolo turistico che quest’anno ha guadagnato la bandiera blu. Le puntate andranno su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su Now. Inoltre, durante i TG di prima serata di Sky sono previsti almeno due lanci, che faranno da traino al talk.

Il set è stato allestito nella serata di ieri e oggi la troupe di Sky Sport Calciomercato farà tappa al Sacrario di Cristo Re e poi alla chiesa dei Catalani assieme all’assessore ai grandi eventi, Massimo Finocchiaro. A condurre la trasmissione, che in questo 2023 compie 20 anni, è Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio e Fayna. Presenti solitamente in studio, commentatori e calciatori. Prima che a Messina, Sky Sport è approdata a Fano e Lignano Sabbiadoro.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di mostrare le immagini di Messina in tutta Italia, e non solo, come già abbiamo viso con RDS loves Messina, il Tezenis Summer Fest e il Volleyball beach Pro Tour 2023. Il 21 e 22 luglio, ricordiamo, sarà il turno di RDS Summer Fest, che si svolgerà a Capo Peloro; mentre quest’inverno vedremo la puntata di Masterchef girata nella città dello Stretto.

