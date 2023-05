Dal centro alla “punta” di Messina: Masterchef approda a Capo Peloro – VIDEO e FOTO

I giudici e i concorrenti di Masterchef avvistati a Capo Peloro per alcune riprese della puntata girata a Messina che andrà in onda a dicembre all’interno della 13esima stagione dello show culinario di Sky più amato dagli italiani. Gli chef Antnonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli ancora nella città dello Stretto per qualche ora assaporano i sapori locali e scoprono le meraviglie del territorio.

Non solo piazza Duomo. Dopo le riprese di ieri, lunedì 15 maggio, ai piedi della Cattedrale, blindata per l’occasione, i tre giudici di Masterchef Italia si sono concessi una serata di relax con lo Stretto di Messina sullo sfondo, degustando i piatti dello chef Pasquale Caliri al ristorante Marina del Nettuno. Giusto il tempo di riposare e ricaricare le batterie ed eccoli, insieme ai concorrenti, nella zona nord della città, per la precisione a Capo Peloro, in barca, nonostante il tempo non sia stato proprio clemente. Cosa stessero facendo è ancora da svelare, ma intanto, ecco alcune immagini in anteprima.

Nelle scorse ore, tra l’altro, lo chef Antonino Cannavacciuolo è stato immortalato sul profilo del Lido Horcynus Orca, di Torre Faro, intento a mangiare uno spiedino di braciole messinesi.

