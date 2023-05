Masterchef a Messina: i giudici a cena dallo chef Pasquale Caliri

Merluzzo in salsa ghiotta, ventresca di tonno, spaghetti di carruba e cannoli di torrone: no, non sono gli ingredienti della mistery box, ma i piatti preparati dallo chef della Marina del Nettuno Pasquale Caliri per il team di Masterchef, arrivato a Messina per le riprese della prova in esterna, in cui rossi e blu si sfidano a colpi di primi e secondi.

Il menù dello chef Pasquale Caliri si è aperto con un crudo di mare al frutto della passione e caramello di capperi; la “Ghiotta fujuta” rivisitazione del grande classico messinese con cubi di merluzzo; spuma di patate; pere semi candite e salsa di pesce stocco a ghiotta. E ancora spaghetti di carruba con ricotta al limone e acqua di mare; ventresca di tonno affumicata con caramello di soia; l’immancabile “Magnum d’acciuga” (un signature dello chef Caliri che avvolge su uno stecco una acciuga panata alla frutta secca come fosse un gelato), e, in infine, il “Cannolino vestito di nuovo” dove il classico cannolo di ricotta viene rivestito da una crosta di torrone al pistacchio.

Ancora top secret l’inizio della 13esima stagione di Masterchef in onda su Sky e Now.

