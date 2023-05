Masterchef a Messina, oggi in programma le riprese a piazza Duomo. La viabilità

Piazza Duomo off limits fino alle ore 17.00 per la registrazione di una puntata della nuova stagione di Masterchef nel cuore di Messina. Già da ieri nella città dello Stretto, uno dei giudici della competizione ai fornelli più seguita, lo chef Bruno Barbieri. ha fatto visita a Casa Peloro, a Torre Faro. Vediamo, di seguito, le modifiche previste alla viabilità che interesseranno la zona della Cattedrale, via Venezian e via Università.

Masterchef a Messina: la viabilità

Per la giornata di oggi, 15 maggio 2023, durante la fascia oraria 07.00-17.00 vigeranno le seguenti modifiche alla viabilità.

Divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati delle seguenti strade:

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo;

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo;

controviale sud di piazza Duomo, nel tratto compreso tra corso Cavour e via Università;

Divieto di transito pedonale in piazza Duomo (ad eccezione dei residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni) con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale nei seguenti punti, così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico (in fondo all’articolo):

piazza Duomo, lato corso Cavour, a monte della fontana di Orione del Montorsoli (punto “1”);

piazza immacolata di Marmo/via Colombo (punto “2”);

via San Giacomo (punto “3”);

via I Settembre (punto “4”);

via Università (punto “5”;

via Venezian (punto”6”);

Divieto di transito veicolare nelle seguenti strade, con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale nei seguenti punti, così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico:

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo (punto “A”);

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca e piazza Duomo (punto “B”);

controviale sud di piazza Duomo, ne tratto compreso tra corso Cavour e via Università (con i precedenti punti “A” e “B”);

via San Giacomo (punto “C”).

(Foto di copertina © Casa Peloro)

