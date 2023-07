Beach Volley in piazza Duomo a Messina: il trionfo italiano nella competizione mondiale – VIDEO e FOTO

Si è conclusa la tappa siciliana del Volleyball Beach Pro Tour 2023 che ha portato il beach volley in piazza Duomo, a Messina, per quattro giorni. Un evento mondiale che ha attirato appassionati e curiosi di ogni età, accorsi per acclamare e sostenere i propri atleti preferiti e “strappare” qualche autografo. Un tripudio di sport, colori, culture e spettacolo che ha presentato al mondo una città accogliente e ambiziosa, in grado di puntare sempre più in alto.

Sin dalla mattina del 2 luglio, nonostante il tempo incerto, a seguire le semifinali di beach volley era presente una folla festante. Con ben 4 coppie italiane a contendersi la finale, si respirava tra gli spalti una forte emozione. Tra acclamazioni e ovazioni, gli atleti in campo hanno offerto al pubblico un meraviglioso spettacolo.

Nel femminile, le italiane Bianchin/Scampoli e Orsi Toth/Bianchi sono volate in finale battendo le rispettive avversarie di Repubblica Ceca e Svizzera. La grande performance delle altre due squadre italiane maschili non è però bastata per superare lo scoglio della semifinale, essendo state sconfitte dagli argentini Amieva/Aveiro e dagli austriaci Schnetzer/Petutschnig.

Beach Volley a Messina: «Una finale bellissima e combattuta»

I momenti più emozionanti della finale di beach volley a piazza Duomo, a Messina, con le dichiarazioni di Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi, e delle vincitrici: «Il pubblico qui a Messina è spaziale». Tutto questo nel servizio:

Messina: una piazza Duomo gremita

Migliaia di tifosi per l’intera durata del Volleyball Beach Pro Tour 2023, l’evento di rilievo mondiale svoltosi in contemporanea con Helsinki e che ha portato il beach volley a Messina, in piazza Duomo. Iniziato il 29 giugno, ha visto sul campo 112 atleti provenienti da 27 nazioni. A gareggiare per l’Italia: 8 coppie femminili e 10 coppie maschili, tra cui Davis Krumins e Manuel Alfieri, raggiunti dai nostri microfoni. Ecco la foto gallery con i momenti più belli della finale e della premiazione.

+24

(7)