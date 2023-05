RDS a Messina: da oggi la “temporary radio” a Piazza Cairoli

Neanche la pioggia può fermare la radio, che arriva a piazza Cairoli per raccontare Messina: succede da oggi e per due settimane con la postazione di RDS (Radio Dimensione Suono). Due le fasce in diretta per parlare, con toni leggeri, di quello che succede nel mondo e in Italia. Davanti al microfono Anna Pettinelli e Sergio Friscia, che daranno il cambio nel pomeriggio a Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini. In mezzo tantissima musica, in sequenza mixata, come ci ha abituato RDS, una delle emittenti radiofoniche più ascoltate del Bel Paese.

Le trasmissioni, inoltre, sveleranno quello che succederà nei prossimi mesi, quando Messina ospiterà, il 21 e il 22 luglio 2023, una delle tappe (6 in totale) della nuova edizione di RDS Summer Tour. Già annunciati i primi ospiti musicali, si tratta di: Achille Lauro, Mr.Rain, Annalisa e Sangiovanni. Non solo radio, ma anche podcast, formati compressi per rendere fruibili nel tempo i contenuti audio: oggi si registra il primo con il Sindaco di Messina Federico Basile, disponibile a questo link.

