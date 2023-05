Approdi Bandiera Blu 2023: premiato il Marina del Nettuno di Messina

Il Marina del Nettuno di Messina e il Porto di Capo d’Orlando unici approdi in Sicilia a conquistare la Bandiera Blu 2023. Nella vicina Calabria, il premio spetta poi al Porto delle Grazie di Roccella Jonica e alla Darsena turistica Porto di Cetraro.

Le spiagge della città di Messina non conquistano nessuna Bandiera Blu per il 2023 – contrariamente alla sua provincia –, ma a rialzare il nome del capoluogo ci pensa il Marina del Nettuno, che si aggiudica il riconoscimento tra i migliori approdi turistici d’Italia. In “classifica” insieme all’approdo della città dello Stretto, anche il Porto di Capo d’Orlando. Si tratta di due conferme rispetto al 2022, nonché gli unici in Sicilia a conquistare il riconoscimento assegnato annualmente dalla ONG (Organizzazione Non Governativa) internazionale per l’educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education).

Il riconoscimento della Bandiera Blu è stato istituito nel 1987 e viene assegnato annualmente il 49 paesi in tutto il mondo, con il supporto di due agenzie ONU, la UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e la UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). L’obiettivo è quello di indirizzare i singoli territori a pratiche più sostenibili per la tutela dell’ambiente e in particolare del mare. Tra i criteri di aggiudicazione, infatti, oltre ai servizi offerti a turisti e cittadini, sono fondamentali la pulizia delle spiagge e la gestione dei rifiuti.

(Foto reperita sulla pagina Facebook del Marina del Nettuno)

