Bandiera blu 2023: nove le spiagge premiate in provincia di Messina

Ci siamo: svelate le spiagge Bandiera Blu 2023 della Sicilia e del resto d’Italia. Nove le premiate in provincia di Messina, tra quattro Comuni, cinque nel ragusano, due nell’agrigentino. Vediamo l’elenco completo.

Ogni anno l’Ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca, assegna le Bandiere blu alle località di mare che offrono maggiori servizi e che si distinguono per la pulizia di spiagge e acque, la gestione dei rifiuti, le piste ciclabili, e così via. Quest’anno la Bandiera Blu è andata 226 località italiane, che comprendono 458 spiagge, 16 in più rispetto alle 210 del 2022. I nuovi ingressi sono 17, 1 il Comune non confermato.

Bandiera blu 2023: le spiagge premiate in Sicilia

Di seguito, l’elenco delle spiagge bandiera blu 2023 in Sicilia, provincia per provincia.

Messina – Alì Terme, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Vulcano Gelso, Acquacalda (Malfa), Canneto (Lipari), Vulcano Acque Termali, Stromboli Ficogrande, Tusa;

– Alì Terme, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Vulcano Gelso, Acquacalda (Malfa), Canneto (Lipari), Vulcano Acque Termali, Stromboli Ficogrande, Tusa; Ragusa – Marina di Ragusa, Raganzino (Pozzallo), Pietre Nere (Pozzallo), Santa Maria del Focallo (Ispica), Marina di Modica;

– Marina di Ragusa, Raganzino (Pozzallo), Pietre Nere (Pozzallo), Santa Maria del Focallo (Ispica), Marina di Modica; Agrigento – Lido Fiori Bertolino (Menfi), Porto Palo Cipollazzo (Menfi).

Le new entry di quest’anno sono Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D’Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata quest’anno la Bandiera Blu a Cattolica (Emilia Romagna). Nessuna new entry in Sicilia.

