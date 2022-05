Bandiere Blu Sicilia 2022: tra le spiagge più belle anche una new entry messinese

L’estate si avvicina e con lei arrivano anche le Bandiere Blu 2022, che indicano le spiagge della Sicilia (e non solo) più belle; a decretare i vincitori è la Foundation for Environmental Education (FEE), che dal 1987 assegna in 73 paesi la certificazione di qualità ambientale delle località turistiche balneari.

Obiettivo della Fondazione, infatti, è promuovere la sostenibilità del territorio, attraverso l’attenzione e la cura per l’ambiente. «Ai fini della valutazione, – si legge – la qualità delle acque di balneazione è considerata un criterio imperativo, solo le località le cui acque sono risultate eccellenti, possono presentare la propria candidatura».

Bandiere Blu 2022

Tra gli altri criteri presi in esame per decretare le spiagge meritevoli delle Bandiera Blu anche: la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la sicurezza e i servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile. Per il 2022, sono 210 i Comuni italiani che hanno conquistato la Bandiera Blu. I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici.

Bandiere Blu Sicilia 2022

Per la Sicilia la new entry tra le spiagge più belle per la nuova edizione del premio Bandiera Blu è tutta messinese: Furci Siculo. Messina arriva a quota 6 Bandiere Blu:

Alì Terme;

Roccalumera;

Furci Siculo (new entry);

Santa Teresa di Riva;

Lipari;

Tusa.

Per quanto riguarda le altre province della Sicilia, riconfermate le Bandiere Blu di Agrigento con Menfi, e Ragusa con le spiagge di: Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa.

Qui l’elenco completo.

