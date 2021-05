Bandiere blu 2021, 10 le spiagge premiate in Sicilia (la metà in provincia di Messina)

La provincia di Messina fa incetta di bandiere blu per il 2021, tra le spiagge delle Isole Eolie, in particolare, e quelle della riviera jonica, conquistando – tra i diversi comuni – il 50% dei riconoscimenti assegnati alla Sicilia. La Regione, nel complesso, si posiziona a metà della classifica italiana, sotto territori come quello della Campania, della Liguria e della vicina Calabria.

Ma quali sono i criteri con cui si assegnano le bandiere blu alle spiagge (italiane e non). Li stabilisce la Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale che attribuisce l’importante riconoscimento sulla base di precisi parametri: mare risultato “eccellente” negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Con l’assegnazione delle bandiere blu, la Fee mira a promuovere una gestione più virtuosa e green delle spiagge in Italia, in Europa e in alcuni paesi extra-europei.

Nel 2020, in provincia di Messina erano state premiate diverse spiagge delle Isole Eolie, due di Tusa, il Lungomare di Santateresa. Tutto riconfermato per il 2021 con l’aggiunta di una new entry, la spiaggia di Roccalumera. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le spiagge bandiera blu 2021 della Sicilia.

Le spiagge bandiera blu 2021 della Sicilia

Vediamo, provincia per provincia, quali sono le spiagge bandiera blu della Sicilia nel 2021.

Agrigento

Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo (Menfi).

Messina

Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina (Tusa);

Roccalumera;

Lungomare di Santa Teresa di Riva;

Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda (Lipari);

Lungomare di Alì Terme.

Ragusa

Pietre Nere, Raganzino (Pozzallo);

Santa Maria del Focallo, Ciriga I tratto (Ispica);

Piazza Malta e Piazza Torre (Ragusa);

Maganuco, Marina di Modica (Modica).

Qui l’elenco completo delle Bandiere blu 2021.

