Messina, Tezenis Summer Fest: dagli artisti in concerto al servizio bus e tram

Piazza Duomo è pronta ad accogliere l’edizione 2023 del Tezenis Summer Fest, che fa tappa a Messina con tantissimi artisti in concerto: in vista dello spettacolo potenziati anche i servizi bus e tram di ATM. L’appuntamento è stasera, a partire dalle 20.00, con ingresso gratuito.

Tezenis Summer Fest 2023: gli artisti in concerto

L’evento è promosso da Tezenis e Radio 105, a condurre la serata le speaker dell’emittente radiofonica, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli. Ecco i nomi che animeranno la serata a piazza Duomo:

Alvaro De Luna, Ana Mena, Annalisa, Anna & Capo Plaza, Benji e Finley, Berna, Biondo & Astol, Cioffi, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr Rain, Myss keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd, Wax.

La serata sarà aperta da un dj-set firmato Radio 105. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), e app.

Potenziati i bus ATM

Potenziati anche i servizi bus e tram ATM. In particolare, saranno impiegati mezzi ad alta capacità rispetto a quelli normalmente utilizzati nelle tratte urbane; mentre sarà prolungato fino alle ore 2 il servizio della linea n. 1 (Shuttle – Giampilieri/Torre Faro), proprio per andare incontro alle esigenze di quanti si sposteranno con i mezzi pubblici. Analogo prolungamento è previsto per i tram in servizio quindi fino alle ore 2.

Al fine di non congestionare il traffico cittadino e raggiungere comodamente il centro cittadino dalle periferie, ATM Messina Spa ricorda che funzionano regolarmente i parcheggi, compresi quelli di interscambio, serviti dai bus di linea e dal tram. Proprio in vista del concerto, in prossimità di piazza Duomo, alcune linee subiranno delle variazioni, che potete trovare a questo link.

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento del Tezenis Summer Fest a piazza Duomo vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle 15 di venerdì 16 fino alle 2 di sabato 17 e di transito veicolare, dalle 17 di venerdì 16 fino alle 2 di sabato 17 (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di barriere) nelle seguenti strade:

controviale sud di piazza Duomo, compreso tra via Università e corso Cavour;

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo;

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo;

corso Cavour nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro;

tutta l’area di piazza Antonello;

spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest

di piazza Duomo;

di piazza Duomo; via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour;

via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti;

via Consolato del Mare nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello;

via Sant’Agostino nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace.

Inoltre, dalle 15 di venerdì 16 fino alle 2 di sabato 17 saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di barriere) in via:

Oratorio San Francesco, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo la sosta a ciclomotori e motocicli, con accesso ed uscita esclusivamente dall’intersezione con via XXIV Maggio.

I conducenti ed eventuali passeggeri dei suddetti ciclomotori e motocicli dovranno uscire da via Oratorio, per raggiungere piazza Duomo, dall’intersezione con via XXIV Maggio.

Divieto di sosta, dalle 15 di venerdì 16 alle 2 di sabato 17, con zona rimozione coatta:

sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere all’evento.

(49)