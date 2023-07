Messina. Villa Ponte Schiavo: aggiudicati i lavori per 467mila euro. Il progetto

Non solo Villa Dante, aggiudicati anche i lavori per la rimessa a nuovo di Villa Ponte Schiavo, situata nella zona Sud di Messina. Gli interventi prevedono un’area workout, la riqualificazione del verde, una pista ciclabile, degli spazi relax e tanto altro. Scopriamo il progetto e chi si occuperà dei lavori.

Mentre ieri sono stati consegnati i lavori per il secondo lotto di Villa Dante, il Comune di Messina ha anche aggiudicato gli interventi per piazza di Ponte Schiavo, nella zona Sud, tra la via Nazionale e la SS114. La ditta aggiudicataria è la Aveni Srl di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha offerto un ribasso d’asta del 31,2% per un importo contrattuale di 467.177,94 euro oltre IVA (l’importo a base di gara era di 673.405,69 euro.

L’area, attualmente in stato di abbandono, sarà riqualificata con fondi provenienti dal PON Metro 2014-2020 nell’ambito del progetto “I parchi della bellezza – riqualificazione delle ville comunali in centri di animazione sociale”, che prevede anche gli interventi a Villa Dante, a piazza Matteotti e nelle aree esterne delle scuole “La Pira” e “Catalfamo” .

Villa Ponte Schiavo, Messina: il progetto di riqualificazione

Come abbiamo visto al momento dell’apertura della gara per l’aggiudicazione dei lavori di Villa Ponte Schiavo, il progetto prevede:

un’area workout;

una mini area sportiva con una porta da calcetto e un canestro;

un’area giochi per bambini con attrezzature inclusive e differenziate per fascia d’età;

un’area relax coperta con strutture prefabbricate coperte in legno con annessione di tavoli da picnic;

un’area relax scoperta con delle panchine;

un giardino sensoriale con diverse tipologie di alberi e siepi con essenze autoctone

un’area con sabbia per giochi o una sabbiera per bambini;

una pista ciclabile.

A questo link la determina di aggiudicazione.

