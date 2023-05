Messina, nuova vita per la villa di Ponte Schiavo: al via la gara da 673mila euro

Un’area per lo sport, giochi per i bambini, un’area relax e un giardino sensoriale: al via la gara per la riqualificazione della villa Ponte Schiavo, a Messina, nell’ambito del progetto “I parchi della bellezza”. L’importo dell’appalto è di 673mila euro euro. Scopriamo tutti i dettagli.

Attualmente in stato di totale abbandono, tra vegetazione incolta, pavimentazione danneggiata e i servizi igienici completamente distrutti, la villa di Ponte Schiavo si trova nella zona Sud di Messina, tra la via Nazionale e la SS114, e ha un’estensione di circa 2670 mq. È stata inserita dall’Amministrazione Basile tra le aree da riqualificare nell’ambito del progetto “I parchi della bellezza – Riqualificazione ville comunali in centri di animazione sociale”, con risorse provenienti dal PON Metro 2014-2020.

La gara d’appalto per i lavori di riqualificazione della villa di Ponte Schiavo, pubblicata sull’apposito portale del Comune di Messina il 4 maggio 2023, prevede un importo a base di gara di 673.405,69 euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 23 maggio.

Riqualificazione villa di Ponte Schiavo: il progetto

Stando a quanto si legge nella relazione allegata al bando di gara per i lavori, il progetto per la villa di Ponte Schiavo, a Messina, prevede la suddivisione dello spazio in diverse aree, tutte prive di cordoli e barriere architettoniche:

un’area workout – di 183 mq con attrezzature sportive generali e specifiche per calisthenics e una pavimentazione antitrauma;

una mini area sportiva – di 41 mq con una porta da calcetto e un canestro;

un’area giochi per bambini – di 250 mq con giochi inclusivi e differenziati per fascia d’età;

un’area relax coperta – di 114 mq strutture prefabbricate coperte in legno con annessione di tavoli da picnic;

un’area relax scoperta con delle panchine;

un giardino sensoriale – di 50mq con diverse tipologie di alberi e siepi con essenze autoctone

un’area con sabbia per giochi o una sabbiera per bambini di 61 mq;

una pista ciclabile.

