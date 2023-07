Messina. Nuova vita per Villa Dante: aggiudicati i lavori del secondo lotto. Costi e progetto

Un’area workout, nuovi canestri, la rimessa a nuovo della fontana attualmente in stato di abbandono: Villa Dante si prepara a un totale restyling con l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione riguardanti il secondo lotto del progetto varato dal Comune di Messina. Vediamo tutti i dettagli.

Nella giornata di ieri, il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore Francesco Caminiti hanno consegnato i lavori del secondo lotto per la rimessa a nuovo di Villa Dante. Ad occuparsi dei lavori sarà la ditta Consorzio Stabile Build S.C.a r.l, che ha offerto un ribasso d’asta del 31,292%, per un importo totale di 1.391.959,98 euro (l’importo a base di gara era di 1 milione e 800mila euro).

Soddisfatto il sindaco di Messina, Federico Basile: «Si lavora senza sosta per riqualificare Villa Dante – scrive sui social. Oggi (ieri ndr) insieme a Francesco Caminiti Assessore abbiamo consegnato i lavori del secondo lotto di Villa Dante al Consorzio Stabile Build S. C. a.r.l., che si è aggiudicata la gara. I lavori – spiega – comprenderanno la realizzazione del centro di aggregazione in legno e vetro, la riqualificazione di tutta l’arena villa Dante, la manutenzione della recinzione. Inoltre verranno acquistati tutti gli strumenti sportivi che verranno installati, fra questi i canestri nell’arena, una pista da corsa campestre e quella per lo skateboard».

Vediamo, di seguito, cosa prevede il progetto per Villa Dante approvato dal Comune di Messina.

Restyling per Villa Dante: il progetto

Più nel dettaglio, come vi abbiamo già mostrato il progetto per il restyling del polmone verde di Messina prevede:

una pista da skate ;

un’ area attrezzata per i workout ;

; un’area ornitologica, con nuove voliere, che sostituiranno quelle attuali, da posizionare una pavimentazione drenante in uno spazio della villa privo di attrezzature;

nuove sedute per l’ arena dedicata agli spettacoli;

il rifacimento del campo da gioco con nuovi canestri ;

; una palestra per il tennis tavolo;

la manutenzione della recinzione e della rampa di accesso lato ovest ;

e della ; il ripristino della pavimentazione dei viali;

dei viali; una pista per la corsa campestre ;

; nuove piante ;

un giardino roccioso;

gruppi di palmacee, distribuiti nell’intera area della Villa e nelle fioriere d’ingresso e uscita dall’arena;

un nuovo impianto di irrigazione;

la ristrutturazione della f ontana ;

una zona scacchi;

la sostituzione delle panchine con sedute nuove .

