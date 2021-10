Messina. Vaccini anti-covid a piazza Cairoli: nuovo appuntamento con FastVax

Nuovo appuntamento con FastVax sabato 16 ottobre a piazza Cairoli, a Messina, per ricevere il vaccino anti-covid anche senza prenotazione. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna lanciata dall’Ufficio per l’Emergenza guidato dal Commissario Alberto Firenze finalizzata a dare una spinta alla campagna vaccinale tra città e provincia.

A collaborare per la riuscita dell’evento, anche la IV Municipalità e la sezione Avis di Messina, che informerà e sensibilizzerà anche sull’importanza della donazione del sangue. Soddisfatto dell’iniziativa, il prof. Firenze: «Proseguiamo senza sosta – sottolinea – verso il raggiungimento de target del 75% dei soggetti vaccinati al fianco del cittadino offrendo in questo caso la possibilità di avere la somministrazione direttamente nella piazza principale della città. Auspichiamo che la Città risponda favorevolmente a tale iniziativa».

Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 sarà quindi possibile vaccinarsi contro il covid-19 nello spazio che sarà allestito appositamente a piazza Cairoli. È possibile prenotare inviando una e-mail alla IV Circoscrizione (all’indirizzo circoscrizione04@comune.messina.it) entro venerdì 15 ottobre. La prenotazione, in ogni caso, non è obbligatoria, ma dà la priorità rispetto ai non prenotati.

L’iniziativa, si ricorda, rientra nella più ampia “operazione Freedom&Safety” lanciata dall’Ufficio per l’Emergenza Covid-19 a fine agosto 2021, che coinvolge il mondo della cultura, dello sport e della scuola. Ad essa è legata l’iniziativa SportVax che consente di accedere gratuitamente ad alcune partite – come il prossimo match dell’Acr Messina – dopo aver effettuato la vaccinazione in determinate giornate.

(21)