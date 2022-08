Messina, quattro nuovi autisti in ATM. Campagna: «Processo di assunzioni che continua»

Hanno firmato oggi, mercoledì 31 agosto, i primi quattro nuovi autisti di ATM Messina Spa, rientranti nelle nuove assunzioni previste dal piano industriale. Da domani entreranno nell’organico della Società. Soddisfatto il presidente Giuseppe Campagna: «Ci stiamo preparando per l’avvio della stagione scolastica e questi innesti, e i prossimi che arriveranno nelle prossime settimane, saranno fondamentali per offrire dei servizi sempre più adeguati alla cittadinanza».

Per le nuove assunzioni formalizzate oggi da ATM sono stati chiamati i candidati presenti nelle graduatorie degli operatori di esercizio under 30 e nella long list. Si tratta di nuovi ingressi resesi necessari per un naturale turn over del personale. «Si tratta – commenta Campagna – di un processo di assunzioni che continua gradualmente. I nostri uffici stanno controllando i requisiti e verificando le certificazioni prodotte per permettere la piena operatività dei nuovi ragazzi che entrano a far parte della nostra Società. Ci stiamo preparando per l’avvio della stagione scolastica e questi innesti, e i prossimi che arriveranno nelle prossime settimane, saranno fondamentali per offrire dei servizi sempre più adeguati alla cittadinanza».

Ma le assunzioni annunciate in queste ultime settimane non riguardano solo gli autisti e non riguardano solo l’ATM. L’Azienda Trasporti di Messina ha pubblicato quattro avvisi per la selezione di ingegneri e altre figure specializzate. Assume anche MessinaServizi Bene Comune, mentre Messina Social City ha lanciato il bando per l’inserimento di oltre 1600 figure nella propria long list.

