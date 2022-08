Concorso ATM Messina 2022: come candidarsi

L’ATM Messina ha pubblicato tre bandi di concorso per l’anno 2022; tra le risorse si cercano anche ingegneri specializzati in sistemi informatici e soggetti che abbiano già esperienza con procedure tecnico-amministrative nel settore Gare e Appalti. I candidati che decideranno di partecipare verranno selezionati attraverso titoli e colloqui, in tutto i posti messi a disposizione all’interno dell’Azienda Trasporti Messina sono 4. Vediamo nello specifico quali sono i concorsi e come candidarsi.

Concorso ATM Messina 2022

Il primo bando di concorso è rivolto a ingegneri specializzati in ICT – ITS. La procedura selettiva, per titoli e colloquio, è finalizzata all’assunzione di n.2 risorse, con contratto di apprendistato. In particolare, l’ATM cerca figure da inserire nella struttura che si occupa di servizi tecnologici (sistemi ITS, rete e videosorveglianza). Tra i requisiti è necessario avere un’età compresa tra i 21 e i 29 anni. Le candidature possono essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre le 12:00 del 15 settembre 2022 all’indirizzo atm.messina@pec.it. Qui il bando completo.

Il secondo avviso pubblico di ATM Messina, invece, è rivolto a soggetti con esperienza nel settore dei servizi tecnologici, con approfondita conoscenza dei sistemi IT e ITS, gestione hardware e software. Il personale verrà assunto come Quadro parametro 250 del Contratto Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri, con contratto a tempo indeterminato. La procedura selettiva, per titoli e colloquio, è finalizzata all’assunzione di n.1 risorsa. Tra i requisiti è necessario essere in possesso di una laurea triennale in ingegneria informatica. Le candidature possono essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre le 12:00 del 15 settembre 2022 all’indirizzo atm.messina@pec.it. Qui il bando completo.

Il terzo e ultimo concorso ATM Messina, infine, è rivolto a soggetti con esperienza nei settori della pianificazione e programmazione strategica, gestione di fondi strutturali e procedure tecnico-amministrative. La selezione, per titoli e colloquio, è finalizzata all’assunzione di n.1 risorsa, con contratto a tempo indeterminato. Le candidature possono essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre le 12:00 del 15 settembre 2022 all’indirizzo atm.messina@pec.it. Qui il bando completo.

Anche la Messina Social City ha pubblicato l’avviso per una nuova long list. A questo link le figure professionali richieste.

