Long list di Messina Social City, via oggi alle candidature: come fare domanda

Ci siamo: via oggi, giovedì 25 agosto, alle domande per gli oltre 1.600 posti nella long list di Messina Social City, l’elenco cui l’Azienda speciale che si occupa dei servizi sociali attingerà per eventuali assunzioni. L’avviso pubblico è rivolto a persone con requisiti differenti, dalla semplice licenza media alla laurea magistrale, in base al profilo professionale ricercato.

La partecipata comunale di Messina è in cerca di 1.640 persone per la propria long list che possano svolgere diversi tipi di lavoro: psicologi, autisti, aiuto cuoco, animatori, pedagogisti, manutentori, infermieri, sociologi, operatori socioassistenziali, e così via. Di seguito, tutte le informazioni utili per chi è interessato a entrare nella long list di Messina Social City. Per fare domanda c’è tempo fino al 7 settembre.

Assunzioni in Messina Social City: avviso per la nuova long list

Qual è l’obiettivo dell’avviso? La formazione di graduatorie di personale per soli titoli distinte per categoria, livello di inquadramento e profilo professionale, di varie qualifiche per la stipula di contratti a tempo determinato a part time orizzontale o verticale, o full time per esigenze temporanee, sostitutive, emergenziali e/o qualunque altra evenienza non programmabile che potrà essere utilizzata anche ex art. 25 del CCNL Cooperative Sociali per assunzioni a tempo indeterminato e/o altri strumenti di assunzione e che potrà essere utilizzata anche da altre amministrazioni pubbliche.

Profili ricercati e qualifiche richieste

Area/categoria B

Titolo di studio di accesso: Scuola media inferiore

120 persone da inquadrare al livello B1:

10 manutentori;

100 ausiliari e/o operatori addetti all’assistenza ed all’accoglienza di base non formati;

10 aiuto cuoca/o.

Area/categoria C

Titolo di studio di accesso: Scuola media inferiore

430 persone da inquadrare al Livello Cl:

50 conducenti di mezzi e automezzi con patente CQC;

50 conducenti di mezzi e autome7.7i con patente C.A.P. B /K;

10 operai specializzati;

300 operatori socio assistenziali, assistenti domiciliari, adest cd equipollenti

20 cuoco/a

150 da inquadrare al Livello C2

150 Operatore Socio Sanitario

Area/categoria D

Titolo di studio di accesso: scuola media superiore e titolo specifico

80 persone da inquadrare al Livello D1:

30 educatori;

40 animatori;

10 mediatori interculturali (conoscenza 2 lingue oltre l’italiano).

Titolo di studio: Laurea triennale e/o Laurea magistrale e/o Diploma di scuola media superiore e titolo specifico

800 persone da inquadrare al Livello D2:

10 impiegati amministrativi;

100 assistenti sociali;

300 assistenti all’autonomia e alla comunicazione;

50 infermieri;

10 fisioterapisti;

10 terapisti occupazionali;

10 psicomotricisti;

10 logopedisti;

300 educatori.

Area/categoria E

Titolo di studio di accesso: Laurea Magistrale

210 persone da inquadrare al Livello E2:

100 psicologa/o;

10 sociologa/o;

100 pedagogista.

Requisiti Generali

Cittadinanza italiana, Comunitaria o Extra comunitaria;

Età non inferiore ad anni 18;

Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche.

Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione;

Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza se il partecipante non è cittadino Italiano.

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Adeguata conoscenza della lingua italiana se il partecipante è cittadino comunitario o extracomunitario.

Come fare domanda per la long list di Messina Social City

La domanda dovrà essere presentata tra le ore 00.00 di oggi, 25 agosto 2022, e la scadenza fissata alle ore 23.59 del 07 settembre 2022. La partecipazione è consentita per un massimo di tre profili professionali che dovranno essere specificati nel corpo della domanda con riferimento a quanto previsto nel vigente CCNL delle cooperative sociali applicato dalla Azienda Speciale.

È possibile partecipare alla selezione del personale di Messina Social City online cliccando su questo link. È necessario possedere le credenziali SPID. Una volta eseguito l’accesso bisognerà seguire le istruzioni per compilare la domanda digitale (in cui sarà possibile specificare i – massimo 3 – profili per cui si intende fare richiesta).

L’avviso completo è disponibile a questo link, oppure scaricabile dal sito del Comune di Messina.

Ancora dubbi? A questo link ci sono le FAQ (Domande frequenti) pubblicate da Messina Social City.

