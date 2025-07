Il messinese Francesco Arena entra nella classifica 50 Top Pizza in viaggio 2025

Il messinese Francesco Arena, ambasciatore del gusto e dell’arte bianca in Sicilia, fa il suo ingresso della classifica “50 Top Pizza in viaggio in Italia 2025”. La classifica è curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere ed è una delle guide più influenti nel settore. È frutto del lavoro annuale degli ispettori che, in anonimato, esaminano un enorme numero di pizzerie dislocate in tutto il Paese.

Francesco Arena ha conquistato il 37esimo posto tra le 50 migliori pizzerie d’Italia premiate per l’eccellenza nella preparazione degli impasti, per l’attenzione alle lievitazioni, la selezione degli ingredienti e la creatività degli abbinamenti.

Spingere e osare sempre di più

Secondo i curatori della guida, la pizza in viaggio è una specialità sempre più amata dagli italiani. Riesce ad essere anche identitaria a seconda del territorio in cui viene proposta. A Messina spicca, su tutte, la focaccia tradizionale messinese del pluripremiato ambasciatore del gusto, insieme alle pizze al taglio e in pala in svariati gusti.

L’assoluta ricerca della qualità nelle materie prime è un aspetto che Francesco Arena cura con grande attenzione nella sua bakery nel centro della città dello Stretto. Lì, come evidenziato dalla guida, il panificatore messinese “si sente libero di creare e proporre ogni giorno tanti prodotti da forno. Schiacciate, pizze in pala e in teglia con ingredienti freschi e di stagione. Tutti si caratterizzano per l’utilizzo del lievito madre, – si legge ancora nella recensione – dei grani antichi siciliani moliti a pietra e dei presidi Slow Food del territorio”.

Francesco Arena ha commentato: «sono contentissimo di questo risultato. Cercheremo di fare sempre meglio per scalare anche questa classifica e sarà un motivo in più per migliorarsi, spingere e osare sempre di più. Il merito di questo riconoscimento va anche ai miei ragazzi che, con dedizione e impegno, ogni giorno danno il massimo per far divertire e appassionare la nostra clientela».

Francesco Arena nella 50 Top Pizza in viaggio

50 Top Pizza ha commentato così l’ingresso di Francesco Arena nella classifica:

“Francesco Arena è uno dei fornai più rinomati del panorama siciliano e con la sua bakery in centro a Messina è diventato un punto gastronomico di riferimento. Qui si sente libero di creare e proporre ogni giorno tanti prodotti da forno, schiacciate, pizze in pala e in teglia con ingredienti freschi e di stagione. Tutti si caratterizzano per l’utilizzo del lievito madre, dei grani antichi siciliani moliti a pietra e dei presidi Slow Food del territorio. Da provare la tipica focaccia, eccellente la classica, con scarola, formaggio, pomodorini e acciughe, o la Norma, con melanzane fritte e

ricotta infornata. Comodo il dehors dove alle pietanze si possono accompagnare vini e birre artigianali”.

