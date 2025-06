Il Gambero Rosso riconferma i 3 Pani al bakery chef Francesco Arena di Messina

Il bakery chef Francesco Arena di Messina per il sesto anno di fila si conferma tra i migliori artigiani del pane in Sicilia: riconfermati i 3 Pani nella “Guida Pane & Panettieri d’Italia” del Gambero Rosso. La Guida è giunta alla settima edizione e riconosce i migliori panifici italiani. Inoltre, premia i mastri panificatori che portano avanti la loro attività con passione e competenze imprenditoriali.

Sono oltre 450 gli indirizzi dei migliori panifici italiani, valutati con 1 – 2 – 3 Pani, secondo il livello di eccellenza, e il panificatore e ambasciatore del gusto messinese Francesco Arena detiene da sei anni il massimo riconoscimento.

Farina, acqua e lievito madre: Francesco Arena da Messina

Il bakery chef Francesco Arena di Messina ha commentato da Roma: «è una grandissima soddisfazione riconfermare la nostra presenza in Guida con i 3 Pani. Ogni anno ricevere questo premio è una nuova emozione ed è bellissimo vivere questa esperienza e confrontarsi con tanti colleghi con cui condividiamo la stessa passione per l’arte bianca. Ringrazio il Gambero Rosso che premia il nostro attento lavoro e poi tutte le persone che condividono con me questo percorso, mia moglie Francesca e le mie figlie, papà Masino, che mi ha trasmesso tutto il suo sapere, e tutti i collaboratori che oggi si impegnano per mantenere altissimi standard qualitativi».

Il pane è una tradizione di famiglia. Fu nonna Teresa ad avviare la prima attività a Messina nel 1939, poi subentrò il padre Masino con il suo laboratorio, e oggi Francesco Arena porta avanti questo patrimonio con un moderno e poliedrico punto vendita nel cuore della città. Un luogo che riflette la sua identità, dove sperimentare e proporre nuovi prodotti da forno.

Farina, acqua e lievito madre: ingredienti semplici che, nelle mani giuste, diventano eccellenza. Francesco Arena lo sa bene, perché il pane è nel suo DNA. Il maestro panificatore rappresenta la terza generazione di una famiglia di fornai. Oggi è proprietario di due panifici a Messina, tra cui il celebre Forno e focacceria Arena (in via Tommaso Cannizzaro 137 a pochi passi da Piazza Cairoli, dall’Università centrale e dal Duomo), insignito di Due Rotelle nella guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso e del prestigioso riconoscimento Tre Pani. Il panificio è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo nella Guida di “Identità Golose Pizza & Cocktail” curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi e dedicata alla pizza contemporanea e alla mixology d’autore.

Da dove tutto è cominciato

Vicepresidente nazionale di Assopanificatori Confesercenti, membro degli Ambasciatori del Gusto dal 2016, degli Ambassadeur du Pain e di Richemont Club Italia. Francesco Arena ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui:

Miglior Fornaio Best in Sicily

Ambasciatore del Made in Italy

Settimo posto nella classifica 2023 di 50 Top Italy Street Food

Membro dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food

Il primo forno della famiglia Arena nasce nel 1939, in una zona collinare di Messina attraverso il lavoro e l’impegno di nonna Teresa. Nel 1970 subentra Masino, papà di Francesco, che ancora oggi gestisce il panificio Masino Arena. Francesco continua a portare l’eredità di famiglia attraverso il nuovo punto vendita che divenuto, nel tempo, il punto di riferimento per la città di Messina e non solo. Farine di grani antichi siciliani, evolutive, di grano arso, farro monococco e dicocco, impasti a maturazione lenta con lievito madre e una cinquantina di diversi tipi di prodotti da forno: pane, pizze, focacce, panini di cena, scacciate, pizze in pala per pranzo e cena sono tra i prodotti più richiesti, da consumare in uno dei tavoli all’esterno, oppure da portare via (è attivo anche il servizio d’asporto).

Etica, sostenibilità e rispetto per il territorio e per la tradizione: questi sono i capisaldi della filosofia di Arena: «lavorare con i grani antichi è una scelta etica che valorizza il lavoro di contadini e mugnai, rispetta la tradizione del territorio, garantendo una filiera sostenibile e un prodotto di alta qualità».

Oltre alla produzione, Francesco Arena è attivamente impegnato nella formazione, collaborando con istituti alberghieri e aziende per tramandare alle nuove generazioni il valore del pane come simbolo di cultura e tradizione italiana.

