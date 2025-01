Messina. Francesco Arena per il secondo anno nella Guida Identità Golose Pizza & Cocktail 2025

Francesco Arena, maestro panificatore di Messina, riconferma la sua presenza nella Guida Identità Golose Pizza & Cocktail 2025, nata per raccontare la pizza contemporanea e la mixology d’autore. Ancora una volta l’Ambasciatore del Gusto conquista un posto di prestigio tra i migliori professionisti d’Italia dell’arte bianca, premiati dalle più autorevoli guide di settore. La menzione speciale arriva per la pizza signature: la focaccia messinese con tuma, acciughe, scarola e pomodorini.

Dopo aver scalato tutte le classifiche nazionali, da Gambero Rosso a 50 Top Italy, questo è un altro riconoscimento che si aggiunge alla lista dei successi di Francesco Arena. A conquistare sono l’attento lavoro di ricerca, fatto dentro e fuori la panetteria focacceria di Messina, che il professionista messinese continua a tramandare ai giovani, attraverso la formazione.

Francesco Arena: ricerca e sperimentazione

Francesco Arena ha affermato: «dietro ad ogni prodotto del mio panificio c’è una continua ricerca e sperimentazione. Non solo: c’è anche la promozione della storia della mia città e della cultura gastronomica locale. Per questo sono felice che nella Guida di Identità Golose, tra le pizze da non perdere, siano menzionate sia la focaccia tradizionale messinese, simbolo gastronomico della città, che la “Inverno” pizza in teglia con impasto ai cereali, farcita con bacon croccante, chips di patate, funghi porcini, noci e cipolla croccante».

La guida Identità Golose consiglia di fermarsi a Messina, al panificio Arena di via Tommaso Cannizzaro, per l’ampia scelta di prodotti di qualità. I prodotti variano dai classici locali a novità e sperimentazioni; in più, la sosta al panificio di Francesco Arena a Messina è doverosa per la grande attenzione per le materie prime, in primis le farine di grani antichi siciliani, evolutive, di grano arso, farro monococco e dicocco, utilizzate insieme al lievito madre per la preparazione di impasti a maturazione lenta.

A Messina una storia di acqua e farina

Identità Golose scrive: «a Francesco Arena, terza generazione di una famiglia di panificatori messinesi, acqua e farina scorrono nelle vene. Ogni impasto, per lui, è frutto di un attento lavoro di ricerca e sperimentazione che poi si trasforma nelle prelibatezze che è possibile trovare al banco del suo bel negozio in pieno centro, a Messina. Pizze, focacce e scacciate sono tra i suoi best seller che è possibile portar via o consumare in uno dei tavolini d’appoggio, all’esterno, con vista sulla via Tommaso Cannizzaro. Ogni mese, in menu, Arena inserisce un prodotto nuovo, nato da ingredienti di prossimità mescolati con cura e competenza».

Il mastro fornaio, il 24 febbraio sarà protagonista a Miano con i suoi impasti, insieme a Molino Casillo, in occasione del congresso annuale di Identità Golose. Inoltre, Francesco Arena presto volerà in Germania insieme a Polin group per continuare il lavoro sulla promozione dell’arte bianca già avviato al Sigep di Rimini e portare il suo contributo di professionalità.

L’ambasciatore del gusto ha concluso: «sono contentissimo e voglio ringraziare Identità Golose per aver premiato nuovamente il mio lavoro».

La Guida Pizze & Cocktail 2025, curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi, è consultabile gratuitamente on line.

(33)