Covid Messina, arriva la chat WhatsApp per richiedere l’esito dei tamponi

L’Ufficio Straordinario per l’emergenza Covid di Messina ha istituito un numero WhatsApp attraverso il quale è possibile richiedere informazioni sugli esiti dei tamponi per la diagnosi del coronavirus. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Lo hanno segnalato in tanti nelle scorse settimane – tra questi anche lo stesso sindaco di Messina Cateno De Luca –, spesso ottenere l’esito del tampone effettuato presso l’ASP per la diagnosi del covid-19 non è proprio semplicissimo. Di frequente, infatti, sono state segnalate difficoltà di comunicazione. Per porvi rimedio, l’Ufficio Straordinario per l’emergenza Covid, guidato dal commissario ad acta Maria Grazia Furnari, ha istituito un numero WhatsApp dedicato attraverso il quale richiedere informazioni sui risultati dei tamponi.

Il servizio, come si anticipava, è attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per accedervi basta cliccare su questo link o inquadrare con lo smartphone il QrCode dell’immagine in basso.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati attivati due nuovi uffici contattabili via e-mail dedicati sempre all’esito dei tamponi e alla raccolta dei rifiuti speciali.

