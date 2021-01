Covid Messina: i contatti dell’ASP per il ritiro dei rifiuti e l’esito dei tamponi

Lo scorso 30 dicembre l’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 di Messina ha attivato due uffici per gestire con più agilità le esigenze dei cittadini in quarantena, in attesa dell’esito dei tamponi o della raccolta dei rifiuti, visto l’impossibilità di uscire fuori dall’abitazione.

Insieme a questi due uffici per gestire meglio le conseguenze del Covid-19, è stata creata anche una pagina social per interagire più facilmente con l’utenza.

«Abbiamo creato – scrive l’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 – la pagina Facebook per arrivare ufficialmente ed in maniera celere a tutti (o quasi) i cittadini. Lavoriamo h24 per ridare speranza e assistenza concreta a tutti, nessuno escluso».

Ritiro rifiuti ed esito dei tamponi: chi contattare a Messina

Sostanzialmente, la pagina social fa da filtro tra gli uffici dell’ASP di Messina e le esigenze dei cittadini. L’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 ha attivato due uffici di assistenza con l’obiettivo di fornire una risposta più veloce a chi, in isolamento a casa, chiede il ritiro dei rifiuti e a chi, invece, attende l’esito del tampone:

Ufficio invio/richiesta esiti : per conoscere gli esiti dei tamponi è possibile scrivere all’indirizzo esito.commissario-acta@asp.messina.it;

: per conoscere gli esiti dei tamponi è possibile scrivere all’indirizzo esito.commissario-acta@asp.messina.it; Ufficio assistenza e richiesta raccolta rifiuti speciali: per questo servizio è possibile scrivere all’indirizzo rifiuti.commissario-acta@asp.messina.it.

(10)