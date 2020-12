Coronavirus, nelle scuole di Messina e provincia è positivo lo 0,37% degli studenti

Sono 181 gli alunni positivi al coronavirus delle scuole elementari e medie e degli asili di Messina e provincia, vale a dire lo 0,37% del totale. Questo secondo i dati aggiornati al 2 dicembre 2020 elaborati dall’Ufficio scolastico regionale della Sicilia (Urs). In tutta la Regione, invece, il dato è di 1.838 alunni affetti da covid-19, che corrisponde allo 0,41% del totale.

Nel corso dell’ultima settimana, a partire da martedì 1 dicembre, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha avviato una campagna di screening su base volontaria per gli studenti iscritti agli Istituti Comprensivi della Città. L’attività è ancora in corso, ma una prima tranche dovrebbe concludersi domenica. In attesa del dato complessivo e specifico sulla città dello Stretto, abbiamo a disposizione quello della provincia e della regione. Si ricorda che tutti i dati derivano da attività di screening effettuate su base volontaria avviate dai comuni e dai dirigenti scolastici.

Coronavirus nelle scuole: i dati della provincia di Messina e della Sicilia

I dati della Sicilia aggiornati al 2 dicembre 2020

L’ultima rilevazione dell’Urs, aggiornata al 25 novembre 2020 e sempre riferita esclusivamente alle scuole dell’infanzia, alle elementari e alle medie, segnalava 1.959 studenti positivi, ovvero lo 0,44% del totale, in tutta la Sicilia. I dati aggiornati al 2 dicembre 2020 indicano 1.838 alunni positivi in tutta la Regione, lo 0,41% del totale. Il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi è di 1,25.

I dati di Messina e provincia aggiornati al 2 dicembre 2020

Per quel che riguarda la provincia di Messina, il dato del 25 novembre 2020 era di 214 alunni contagiati (lo 0,44%). Il report dell’Ufficio Scolastico Regionale aggiornato al 2 dicembre 2020 riguardante le scuole dell’infanzia e del I ciclo di Messina e provincia segnala 181 studenti positivi, vale a diro lo 0,37% del totale. Il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi è di 1,51: tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. «In particolare – spiegano dall’Urs – più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni)».

Altri dati sulla Sicilia

«Analizzando i dati acquisiti – precisano dall’Ufficio Scolastico Regionale – si evidenzia che è in diminuzione anche il trend dell’incidenza degli alunni attualmente positivi al COVID-19 rispetto al totale degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola del I ciclo. Infatti tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre allo 0,41% del 2 dicembre.

(8)