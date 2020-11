Coronavirus, i dati sulle scuole di Messina e provincia aggiornati al 25 novembre 2020

Sono 214 gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, di Messina e provincia attualmente positivi al coronavirus. Lo dicono i dati rilevati e pubblicati dall’Ufficio scolastico regionale, rilevati sul 94% degli istituti presenti sul territorio di riferimento e aggiornati al 25 novembre 2020. Il dato per la Sicilia, è invece di un totale di 1.959 studenti contagiati.

Con l’ultima ordinanza di contrasto al covid-19 il sindaco di Messina Cateno De Luca ha chiuso le scuole della città fino a oggi, venerdì 27 novembre (compreso). Nel pomeriggio, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il Primo Cittadino dovrebbe comunicare la decisione presa a seguito dell’incontro con l’ASP di Messina e i dirigenti scolastici sull’eventuale riapertura – o proroga della chiusura – che dovrebbe avvenire già da lunedì. Gli istituti superiori, di contro, rimangono chiusi, gli studenti seguono le lezioni in modalità a distanza sulla base delle disposizioni regionali e nazionali.

Al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane, l’Ufficio Scolastico Regionale ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid-19. Per quel che riguarda i dati aggiornati al 25 novembre 2020, la situazione in Sicilia è la seguente:

Quindi, il totale di alunni positivi è di 1.959, ovvero lo 0,44% del totale. Il rapporto medio alunni positivi/Classi con alunni positivi è di 1,30. Come spiegano nel report dall’Usr: «Tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni)».

Per quel che riguarda, invece, le scuole dell’Infanzia e del I Ciclo (quindi elementari e medie) in provincia di Messina, la situazione è la seguente:

Gli alunni attualmente positivi in totale nella provincia di Messina risultano quindi 214. Vale a dire lo 0,44% del totale. Il rapporto medio alunni positivi/classi con positivi è di 1,52.



(44)