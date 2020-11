Aiuti per gli anziani e Family Card, la III Circoscrizione interroga Messina Social City

Tavolo di confronto durante la terza commissione con delega alle politiche sociali, presieduta dal consigliere della III Municipalità, Alessandro Geraci (M5S) e Natale Trischitta, direttore generale della Messina Social City. Oggetto di discussione la Messina Family Card – riattivata a fine ottobre – e l’assistenza ai soggetti più fragili durante l’emergenza sanitaria.

Sono diversi i quesiti tirati fuori dalla giornata di confronto. «Le associazioni di volontariato, la protezione civile, il personale della Messina Social City – dice Geraci in una nota – come possono aiutare la cittadinanza, in questo delicato momento?» Ma ancora. «Chi pensa a consegnare la spesa, i farmaci agli anziani e alle famiglie in isolamento domiciliare con un positivo nel proprio nucleo familiare?».

Confronto tra Messina Social City e III Municipalità

La seduta di commissione a cui hanno preso parte Alessandro Geraci, consigliere della III Circoscrizione e Messina Social City, ha affrontato la questione dell’assistenza ai più fragili in questo periodo di emergenza coronavirus.

«In attesa di conoscere il piano anti Covid da parte dell’Amministrazione – dice Geraci – il virus corre veloce e il tracciamento del contagio è totalmente saltato. Rispetto alla prima ondata, non abbiamo più dei focolai circoscritti ma ci sono molti positivi sparsi per la città, e a pagarne il conto sono sempre le categorie più fragili come gli anziani.

In qualche comune d’Italia cominciano a pensare a un confinamento selettivo per classi d’età, una sorta di “lockdown” per gli anziani. Non so quanto possa essere utile ed efficace, ma di sicuro questa fascia di popolazione va supportata a domicilio con i beni di prima necessità».

I numeri di telefono della Messina Social City

Da quello che è emerso durante il confronto, la Messina Social City ha predisposto dei numeri di telefono dedicati ad anziani e famiglie in isolamento domiciliare.

«Il direttore Trischitta – proseguo Geraci nella nota – ci ha in parte rassicurati, annunciando che sono stati approntati dei numeri di telefono dedicati, che potranno essere utilizzati dagli anziani e dalle famiglie in isolamento domiciliare per la consegna di spesa e farmaci».

I numeri utili da contattare in caso di necessità:

324 9076991

320 0459542

388 1039638

La Messina Family Card

Altra questione affrontata è quella della Messina Family Card, tornata attiva a fine ottobre. «Per quanto riguarda il supporto da dare alla sede della III municipalità (la più popolosa della città con 58,000 abitanti e solo 6 dipendenti all’attivo, con obbligo di smartworking al 50%) – aggiunge Geraci – per l’erogazione della Family Card, ci dovremo invece riaggiornare la settimana prossima per valutare se la società riuscirà ad inviare personale a rinforzo.

Nella prossima seduta, infine, verrà invitato nuovamente l’assessore Minutoli per conoscere il programma che il COC sta mettendo a punto, con particolare riferimento alla gestione dei luoghi di maggiore affollamento del quartiere, come Il Mercato Vascone o la Villa Dante».

