Coronavirus in Sicilia: 1.692 nuovi casi, 105 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.692 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 105 i contagi tra Messina e provincia, individuati su 9.455 tamponi. Salgono a 24.914 gli attuali positivi, mentre si registrano 302 guariti e 40 decessi. Vediamo i dati del bollettino del 12 novembre 2020 sulla Sicilia e sulle singole province.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 in Sicilia si sono registrati 36.674 casi su 789.702 tamponi processati. Le persone attualmente positive al virus sono 24.914. Di queste, 23.318 si trovano in isolamento domiciliare, 1.391 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 205 in terapia intensiva. Raggiungono quota 10.958 i dimessi guariti, mentre le vittime del coronavirus sull’Isola sono 802. I nuovi ricoveri, nelle 24 di riferimento del report sono stati 18.

I dati di oggi vedono un’impennata nel numero di casi positivi in Sicilia. A questo proposito, la Regione ha voluto fare una precisazione: «Il report di oggi per la Sicilia – specifica l’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute –, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell’azione di ricerca attiva del coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in. Si tratta di un dato di cui teniamo sempre conto, che monitoriamo costantemente, per valutare ogni sviluppo possibile nel contrasto alla pandemia. Ai cittadini rinnoviamo ogni invito utile alla prudenza e a quei comportamenti noti ormai a tutti ed utili ad evitare il propagarsi del virus».

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.692 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 12 novembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 393 a Palermo, 373 a Catania, 317 a Trapani, 135 ad Agrigento, 114 a Siracusa, 112 ad Enna, 105 a Messina, 80 a Ragusa, 63 a Caltanissetta.

In totale dall’inizio dell’epidemia covid-19 tra Messina e provincia sono stati registrati 3.311 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 12 novembre 2020

Allargando lo sguardo allo scenario nazionale, il bollettino del 12 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 37.978 nuovi casi di coronavirus in Italia, rilevati su 234.672 tamponi. Gli attuali positivi sulla Penisola sono 635.054. Di questi, 602.011 sono in isolamento domiciliare, 29.873 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 3.170 nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 in Italia sono stati rilevati 1.066.401 contagi su 18.200.508 tamponi. Sono guarite 387.758 (+15.645) persone, mentre le vittime sono state 43.589 (+636).

(44)