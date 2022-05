Elezioni, Enrico Letta a Messina lunedì 30 maggio per sostenere Franco De Domenico

Continua la discesa dei Big a Messina per sostenere i candidati alla carica di sindaco della città dello Stretto: lunedì 30 maggio sarà il turno del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che scenderà in campo per sostenere Franco De Domenico e la coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Dopo la capogruppo del Pd, Debora Serrachiani, e l’ex Ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, e i senatori del Partito Democratico Simona Malpezzi e Alessandro Alfieri, è il turno del segretario nazionale di approdare a Messina per mostrare il sostegno del partito al candidato sindaco di Messina, Franco De Domenico. L’appuntamento è fissato per le 18.00 di lunedì 30 maggio, a piazza Casa Pia.

E se da un lato si pensa alle amministrative, che vedranno la corsa alle urne per i cittadini di 120 comuni siciliani; dall’altro occorre fare i conti con le elezioni regionali previste per l’autunno 2022. Mentre in ambito centrodestra la situazione sull’Isola appare ancora incerta, il fronte progressista appare abbastanza compatto. Il tavolo tenutosi nei giorni scorsi tra M5S, Pd, Cento Passi, Psi, Articolo 1 e Verdi ha portato a fissare le primarie il 16 e il 24 giugno. Attualmente l’unica candidatura certa è quella del presidente della Commissione Antimafia all’ARS, Claudio Fava (Cento Passi), mentre per il Pd potrebbe presentarsi l’europarlamentare Caterina Chinnici. Tra i pentastellati, invece, si fanno i nomi del deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Luigi Sunseri e del sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri. Fuori dai giochi, sembrerebbe, Dino Giarrusso, che nei giorni scorsi ha lasciato il M5S.

