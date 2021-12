Elezioni 2022, Claudio Fava si ricandida alla presidenza della Regione – VIDEO

È ufficiale: Claudio Fava si candida alle elezioni regionali del 2022 in Sicilia. Lo ha annunciato con breve un messaggio video: «Mi candido per vincere, per governare, per rappresentare le forze politiche democratiche, così tra un anno potremo tornare a dire che la Sicilia è nostra». Il deputato ARS si aggiunge quindi alla rosa dei futuri presidenti della Regione Siciliana, insieme al sindaco di Messina, Cateno De Luca, e al governatore in carica, Nello Musumeci.

Già nel 2017, ricordiamo, Claudio Fava, era candidato nella lista “Cento Passi”. Oggi è deputato e presidente della Commissione Antimafia all’ARS e attualmente unico candidato sul fronte della sinistra alla presidenza della Regione Siciliana.

Questo il contenuto del suo videomessaggio su Facebook: «Mi candido per vincere, per governare, perché questa terra per essere cambiata deve essere governata e bisogna assumersi la responsabilità del cambiamento. Attraverso le primarie, se ci saranno, per rappresentare le forze politiche democratiche, le esperienze di civismo importanti che abbiamo conosciuto in questi anni. E non mi candido perché è una sfida personale, un capriccio, un’ansia o una necessità, ma perché è una storia di tanti, costruita in questi anni e che vorremmo continuare a costruire. Per cui abbiamo bisogno di tutti coloro che saranno disposti a dare una mano, un’ora, un giorno del loro tempo, a dare un’idea, una proposta, a condividere un dolore. Noi siamo qui anche per questo, perché alcune cose vanno fatte bene, ma vanno fatto insieme, così tra un anno potremo tornare a dire che la Sicilia è nostra».

(7)