Unime. Oggi i test d’ingresso a Medicina e Odontoiatria

Unime. Questa mattina 1.051 aspiranti studenti dell’Università di Messina affronteranno il test d’ingresso per essere ammessi ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, che si svolgeranno all’ex Facoltà di Ingegneria, al Polo Papardo.

Per l’occasione, l’Università di Messina ha messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuito con partenza dal terminal Metromare (al molo Luigi Rizzo, di fronte all’attracco degli aliscafi) e dal capolinea nord del tram, di fronte al Museo Regionale.

I candidati che avranno sostenuto il test potranno visualizzare il proprio punteggio sul portale Universitaly a partire dal 18 settembre, mentre il 28 potranno richiedere di visionare il proprio elaborato. La graduatoria nazionale completa verrà pubblicata su Universitaly il prossimo 2 ottobre.

In concomitanza con lo svolgimento dei test di ammissione alle professioni sanitarie, è stata prevista la sospensione dell’attività didattica per tutta la giornata di domani, martedì 4 settembre, per i seguenti dipartimenti: Ingegneria, di Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, di Medicina Clinica e Sperimentale, di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”, di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali.

Le prove d’accesso al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria si terranno, invece, mercoledì 5, sempre presso i locali dell’ex Facoltà di ingegneria.

