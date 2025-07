RGE 93/2023. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Tindari – Lotto 1: Quota di 1/1 di piena proprietà di immobile corrispondente a appartamento residenziale (non del tutto rifinito) superficie commerciale di 106,75 mq. L’appartamento si sviluppa al piano primo. Esso è costituito da un soggiorno, una cucina, due bagni, una lavanderia e due camere da letto, collegate da un corridoio. PREZZO BASE Euro 38.799,45. Offerta minima Euro 29.099,58. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Tindari – Lotto 2: quota di 1/1 di piena proprietà di immobile corrispondente a appartamento residenziale, superficie commerciale di 106,75 mq. L’appartamento si sviluppa al piano primo. Esso è costituito da un soggiorno, una cucina, due bagni, e tre camere da letto, collegate da un corridoio. PREZZO BASE Euro 48.257,44. Offerta minima Euro 36.193,08. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Francavilla di Sicilia (ME), – Lotto 3: quota di 1/1 di piena proprietà di immobile corrispondente a appartamento residenziale, superficie commerciale di 211,25 mq. L’appartamento è trattato come un corpo assolutamente autonomo. Esso è costituito da un soggiorno, una cucina, due bagni, e tre camere da letto, collegate da un corridoio. PREZZO BASE Euro 119.227,50. Offerta minima Euro 89.420,62. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Tindari – Lotto 4: quota di 1/1 di piena proprietà di immobile corrispondente a sottotetto non abitabile superficie commerciale di 55,00 mq. Il sottotetto si sviluppa al piano terzo. Esso è costituito da un unico locale di circa 110 mq, che si presenta come un deposito occasionale sottotetto a due falde e pannelli coibentati, completamente a rustico con muratura a vista e assenza di intonaco. PREZZO BASE Euro 21.341,25. Offerta minima Euro 16.005,93. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Francavilla di Sicilia (ME), – Lotto 5: quota di 1/1 di piena proprietà di immobile corrispondente a sottotetto non abitabile superficie commerciale di 55,00 mq. Il sottotetto si sviluppa al piano terzo. Esso è costituito da un unico locale di circa 110 mq, che si presenta come un deposito occasionale sottotetto a due falde e pannelli coibentati, completamente a rustico con muratura a vista e assenza di intonaco. PREZZO BASE Euro 21.341,25. Offerta minima Euro 16.005,93. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Francavilla di Sicilia (ME), Valle dell’Alcantara – Lotto 6: quota di 1000/1000 di piena proprietà di terreno agricolo sito in Zona Valle dell’Alcantara della superficie commerciale di 12.980 mq. quota di 1000/1000 di piena proprietà di immobile corrispondente a fabbricato rurale e corte esterna, sito in Francavilla di Sicilia, Valle dell’Alcantara, della superficiale commerciale di 73,50 mq. PREZZO BASE Euro 112.995,00. Offerta minima Euro 84.746,25. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 11/11/2025 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bilotta Francesco 090712992, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

