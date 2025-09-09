RGE 88/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Ciminello – Lotto 1: villa singola della superficie commerciale di 328,75 mq. La villa, a destinazione residenziale, si sviluppa su quattro livelli. Essa è composta da un piano seminterrato e tre livelli fuori terra. PREZZO BASE Euro 150.345,50. Offerta minima Euro 112.759,13. Rilancio minimo in aumento Euro 5.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/11/2025 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina Via Cesare Battisti n. 191 Is. 217 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it,. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

