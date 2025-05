RGE 80/2023. In Graniti (ME), Via Giuseppe Garibaldi 30 – Lotto UNICO: 1000/1000 Locale magazzino o deposito (sottotetto) al piano 4. Esso è composto da: un ingresso, due depositi, una lavanderia, un locale di sgombro, due w.c. e da due balconi. L’immobile sviluppa una superficie lorda di 175,96 mq. 1000/1000 autorimessa. L’immobile è posto al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre lo stesso. Superficie lorda di 22.15 mq. PREZZO BASE Euro 46.969,33. Offerta minima Euro 35.227,01. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00.

Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 17/07/2025 ore 10:00 al 18/07/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it.

G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Biancuzzo Simona 3477422047, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

