RGE 8/2000 Messina, Vill. Ritiro, Via Sirio n. 4 LOTTO 1 – Quota pari ai 17/24 indivisi di appartamento composto nell’intero da quattro camere, w.c., a.c. e due ripostigli a P. T. e da quattro vani, cucina e w.c. a P. 1°, con corti di pertinenza. Per gli abusivismi esistenti si rimanda all’avviso integrale di vendita e alla perizia di stima. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 68.273,89 LOTTO 2 – Quota pari ai 17/24 indivisi di un vano al rustico con annesso w.c., a P. T, di complessivi mq. lordi 71 circa, non abitabile. Prezzo base d’asta: euro 8.426,25 Occupato VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.12.2025 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

