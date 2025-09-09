RGE 68/2023. In Messina (ME), Via Quod Quaeris isolato 435/A 30 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del seguente bene: unità immobiliare ad uso civile posta al piano terra di un edificio composto da tre elevazioni fuori terra e copertura a terrazzo, con accesso diretto dal cortile condominiale. L’immobile è composto da disimpegno di circa 2,30 mq, cucina di circa 4,40 mq, bagno di circa 2,70 mq e due vani rispettivamente di circa 10,50 mq e 14,50 mq. PREZZO BASE Euro 27.101,00. Offerta minima Euro 20.326,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/11/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Borzi Iolanda 335323397, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)