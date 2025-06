RGE 66/2023 – Messina Vill. Gesso, Via Castello Unità immobiliare a P. sem. (in catasto P. T.), composta da due camere da letto, soggiorno con a.c., w.c. e ampio ripostiglio, oltre cinque vani su corte esterna di pertinenza, abusivi e da demolire; mq. lordi complessivi 307 circa. Stato dei luoghi difforme dalla planimetria catastale; immobile difforme urbanisticamente e catastalmente rispetto alla L.E. n. 3264/75 che prevedeva la realizzazione di deposito – cantina e non prevedeva costruzioni sulla corte a livello. Dall’Ape allegato alla CTU in classe C. Prezzo base d’asta: euro 77.877,00. Offerta minima: euro 58.407,75 Rilancio minimo in aumento: Euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.09.2025 alle ore 10.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna 090/344892 – apenna@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

