RGE 50/2020. In Spadafora, Via Galleano 9 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del seguente bene: locale deposito, ubicato al piano seminterrato del fabbricato , costituito da un unico ampio vano e da un buttatoio, con ingresso che può avvenire sia dall’androne condominiale, e quindi pedonalmente, che con l’autovettura. PREZZO BASE Euro 21.038,00. Offerta minima Euro 15.779,99. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00.

Asta senza Incanto 16/07/2025 ore 10:00 presso Studio del delegato in Messina, Via San Camillo n. 8.

G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Borzi Iolanda 335323397, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

