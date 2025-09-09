RGE 49/2024. In Messina (ME), Via Contesse 1 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento della sup. comm. di 228,17 mq. piano 5 e 6. L’appartamento è internamente così composto: al quinto piano: ingresso, salone, ampio soggiorno, cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio oltre due balconi, al sesto piano (raggiungibile da scala interna): area ingresso, camera da letto matrimoniale, due camerette, bagno, cabina armadio oltre balcone. PREZZO BASE Euro 168.346,19. Offerta minima Euro 126.259,64. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/11/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

