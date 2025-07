RGE 448/1992 Lotto 3 – Forza D’agrò, C.da Franutaro Terreno di complessive are 63.10 in zona C3. Prezzo base d’asta: euro 33.337,51 Notizie urbanistiche e sulla destinazione dei terreni in perizie e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 15.10.2025 alle ore 10.00 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

