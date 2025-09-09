Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 43/2022

Pubblicato il alle

2' min di lettura

RGE 43/2022. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore P. Pitrone – Lotto 1: Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà. Fabbricato in assenza di titolo edilizio. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 2: Appartamento primo piano superficie commerciale 128 mq per la quota di 1/1 piena proprietà più terrazzo praticabile al piano primo della superficie commerciale di 100 mq. PREZZO BASE Euro 74.175,00. Offerta minima Euro 55.632,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 3: Appartamento primo piano sup comm 94 mq per la quota di 1/1 piena proprietà. Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà (Vigneto). N. 5 Depositi per la quota di 1/1 piena proprietà. PREZZO BASE Euro 65.400,00. Offerta minima Euro 49.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Valdina (ME), Via Andrea Valdina snc – Lotto 4: Bottega al p.t. di 43 mq, quota di 1/1 piena proprietà. Il fabbricato si divide in diversi volumi di tipo industriale. Fabbricato per esigenze industriali al piano terra della superficie commerciale di 276 mq per la quota di 1/1 piena proprietà. Il fabbricato si divide in diversi volumi di tipo industriale. PREZZO BASE Euro 129.750,00. Offerta minima Euro 97.313,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Alfredo Cappellini n. 8. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)

Potrebbe interessarti

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 216/1996

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 216/1996.  Lotto 1 - Messina, Via Primo Noviziato is. 163/164 Immobile a P. sem. (catastalmente laboratorio artigianale), composto da ampio locale,…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 194/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 194/2023. In Messina (ME), Via Gaetano Oliva - Lotto UNICO: Appartamento per la quota di 1/1 di piena proprietà…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 121/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 121/2023. In Messina (ME), Via Quaranta E ,Valle degli Angeli - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 119/2017

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 119/2017. In Messina (ME), Via Gustavo Augusto Bette - Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 55,55 mq. Il…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 88/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 88/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Ciminello - Lotto 1: villa singola della superficie commerciale di 328,75 mq. La villa,…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 68/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 68/2023. In Messina (ME), Via Quod Quaeris isolato 435/A 30 - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 49/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 49/2024. In Messina (ME), Via Contesse 1 - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento…

martedì, 29 Luglio 2025

RGE 21/2016

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 21/2016. In Messina (ME), Via 29/b Pal B int 84 - Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di…

error: Contenuto protetto.