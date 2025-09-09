RGE 43/2022. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore P. Pitrone – Lotto 1: Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà. Fabbricato in assenza di titolo edilizio. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 2: Appartamento primo piano superficie commerciale 128 mq per la quota di 1/1 piena proprietà più terrazzo praticabile al piano primo della superficie commerciale di 100 mq. PREZZO BASE Euro 74.175,00. Offerta minima Euro 55.632,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 3: Appartamento primo piano sup comm 94 mq per la quota di 1/1 piena proprietà. Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà (Vigneto). N. 5 Depositi per la quota di 1/1 piena proprietà. PREZZO BASE Euro 65.400,00. Offerta minima Euro 49.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Valdina (ME), Via Andrea Valdina snc – Lotto 4: Bottega al p.t. di 43 mq, quota di 1/1 piena proprietà. Il fabbricato si divide in diversi volumi di tipo industriale. Fabbricato per esigenze industriali al piano terra della superficie commerciale di 276 mq per la quota di 1/1 piena proprietà. Il fabbricato si divide in diversi volumi di tipo industriale. PREZZO BASE Euro 129.750,00. Offerta minima Euro 97.313,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Alfredo Cappellini n. 8. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile.
