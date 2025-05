RGE 372/2011. In Limina (ME), Via Stormo – Lotto 1: fabbricato per civile abitazione a due elevazioni f.t. e corte di pertinenza, composto a pianterreno da ingresso-soggiorno, un ampio vano pranzo-soggiorno con angolo cottura dal quale direttamente si accede al vano wc e ad altra camera; a primo piano da tre comodi e ampi ambienti e due vani rispettivamente destinati a wc-doccia e wc-bagno. PREZZO BASE Euro 17.742,20. Offerta minima Euro 13.306,65. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00.

Asta senza Incanto 25/07/2025 ore 09:45 presso sede A.V.D. in Messina, Corso Cavour n. 206.

G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(0)