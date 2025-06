RGE 338/2018. In Messina (ME), via Comunale contrada Pisciotto , frazione Villaggio San Michele – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 56,42 mq. L’appartamento è composto da due piani, collegati da una scala interna, di un fabbricato a tre elevazioni f.t. terrazza posta al secondo piano, catastata come cantina di mq 32. PREZZO BASE Euro 25.000,00. Offerta minima Euro 18.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 30/09/2025 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, via Romagnosi 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

