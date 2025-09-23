Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 310/2018

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 310/2018. In Messina (ME), Via Fulci, Giampilieri 4/6 – Lotto 1: Casa indipendente della superficie commerciale di 201,08 mq, posta al piano terra, piano rialzato, piano primo e sottotetto. PREZZO BASE Euro 45.326,42. Offerta minima Euro 33.994,82. Rilancio minimo in aumento Euro 1.600,00. Asta senza Incanto 05/12/2025 ore 12:00 presso studio del Professionista Delegato sito in Messina, via Cesare Battisti n. 191 Is. 217. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)

Potrebbe interessarti

martedì, 23 Settembre 2025

RGE 128/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 128/2024. In Torregrotta (ME), Via Mezzasalma - Lotto 1: Piena proprietà di appartamento posto al piano secondo, della superficie…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 216/1996

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 216/1996.  Lotto 1 - Messina, Via Primo Noviziato is. 163/164 Immobile a P. sem. (catastalmente laboratorio artigianale), composto da ampio locale,…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 194/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 194/2023. In Messina (ME), Via Gaetano Oliva - Lotto UNICO: Appartamento per la quota di 1/1 di piena proprietà…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 121/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 121/2023. In Messina (ME), Via Quaranta E ,Valle degli Angeli - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 119/2017

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 119/2017. In Messina (ME), Via Gustavo Augusto Bette - Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 55,55 mq. Il…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 88/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 88/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Ciminello - Lotto 1: villa singola della superficie commerciale di 328,75 mq. La villa,…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 68/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 68/2023. In Messina (ME), Via Quod Quaeris isolato 435/A 30 - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di…

martedì, 9 Settembre 2025

RGE 49/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 49/2024. In Messina (ME), Via Contesse 1 - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento…

error: Contenuto protetto.