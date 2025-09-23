RGE 310/2018. In Messina (ME), Via Fulci, Giampilieri 4/6 – Lotto 1: Casa indipendente della superficie commerciale di 201,08 mq, posta al piano terra, piano rialzato, piano primo e sottotetto. PREZZO BASE Euro 45.326,42. Offerta minima Euro 33.994,82. Rilancio minimo in aumento Euro 1.600,00. Asta senza Incanto 05/12/2025 ore 12:00 presso studio del Professionista Delegato sito in Messina, via Cesare Battisti n. 191 Is. 217. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it
