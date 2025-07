RGE 31/2019. Messina, Via Tremonti 32 Appartamento a P. 5, int. 9, composto da ingresso su ampio soggiorno – pranzo, cucina, corridoio, due vani letto con cabina armadio, altro vano, due w.c. e balconi, di mq. lordi 136,04 circa (al netto degli ampliamenti non regolarizzati), con infiltrazioni, oltre deposito al P. sem. di mq. lordi 30,45 circa; i tre balconi chiusi con infissi in alluminio e vetro-camera. Dall’A.P.E. in classe F. Prezzo base d’asta: euro 104.244,00. Trascritte dopo il pignoramento formalità non cancellabili indicate nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte giorno 16.10.2025 alle ore 12.00 Luogo: Via Garibaldi n. 13 – 98122 Messina Per info: 090/9571775 – 090/957177 avv.carmelopirrotta@gmail.com. G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista delegato e custode: Avvocato Carmelo Pirrotta Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

