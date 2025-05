RGE 30/2023. In Messina (ME), Via San Riccardo – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento al p.t. L’immobile è ubicato in un’area a destinazione residenziale; l’alloggio fa parte di un condominio composto da tre edifici in linea, a quattro elevazioni f.t. con struttura in c.a. e laterizi e copertura piana, suddivisi in quattro scale, separati da due cortili interni di proprietà esclusiva, con possibilità di parcheggio; realizzati dall’Ente Ina Casa divenuto successivamente Gestione Case per Lavoratori (Ges.Ca.L.). PREZZO BASE Euro 32.400,00. Offerta minima Euro 24.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/07/2025 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via degli Amici 21, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Coppola Gabriella 3276699138, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)