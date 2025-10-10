RGE 29/2024. Messina, Fraz. Gravitelli, Via Pietro Castelli 49 Laboratorio artigianale a P. seminterrato Pal. A, “Complesso Marino”, composto da ampio vano e servizio con antibagno, di complessivi mq. lordi 104,00 circa, al cui interno è stato realizzato abusivamente un soppalco non sanabile e da demolire. Occupato da terzi con contratto di locazione di anni nove, stipulato l’1.9.20, reg.to l’8.9.20 al n. 3523 Serie 3T, opponibile alla procedura. Prezzo base d’asta: euro 55.260,00 Offerta minima: euro 41.445,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.12.2025 alle ore 12.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Professionista Delegato e custode: Avvocato Augusto Saija 090/774825– augusto.saija@gmail.com) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it , www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

(2)